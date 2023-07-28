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خام برنت تسليم سبتمبر 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 19 أبريل

28
JULY
2023
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تبين من معطيات المداولات، أن سعر النفط الخام من ماركة برنت تسليم شهر سبتمبر، تجاوز حدود الـ 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوم 19 أبريل الماضي.

مع حلول الساعة 15.53 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة تسليم شهر سبتمبر لخام برنت بنسبة 1.24٪ ووصل إلى 83.93 دولار للبرميل. وقبل ذلك بدقائق، تجاوز المؤشر ولأول مرة منذ 19 أبريل حدود الـ 84 دولارا للبرميل من هذه الماركة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.11٪ ووصلت إلى 83.47 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة تسليم شهر سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط فقد ارتفعت بنسبة 1.45٪ لتصل إلى 79.91 دولار للبرميل الواحد.

يشار إلى أن الصين كانت قد وعدت يوم الاثنين الماضي، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء، عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.

روسيا اليوم
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