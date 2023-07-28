المركزي التركي: سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا

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أعلنت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، أن البنك سيعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في المركز الإداري للبنك بالعاصمة التركية أنقرة للتعريف بتقرير التضخم الثالث للعام الجاري، أشارت أركان إلى أن "البنك قام بتحديث افتراضاته فيما يتعلق بمؤشر النمو العالمي الذي يلخص الطلب الخارجي".

وقالت إن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري إلى 58% من 22.3%، مؤكدة أن توقعات البنك بشأن التضخم لنهاية عام 2024 تم تحديثها إلى 33% من 8.8%.

وكشفت أركان أن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15% نهاية عام 2025، مضيفة: "سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم".

وبينت أن البنك يعمل على تشكل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024، مؤكدة "أننا سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا متوسط المدى".

ولفتت إلى زيادة احتياطيات المركزي التركي بنحو 15 مليار دولار ووصولها إلى أكثر من 113 مليار دولار بحلول 14 يوليو الجاري.