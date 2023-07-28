الاقتصاد الأميركي يسجّل نمواً مفاجئاً بنسبة 2.4 % في الفصل الثاني

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تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات ليسجّل تسارعا في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجّل نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة بلغت 2.4 في المائة للفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران)، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2 في المائة تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل فيما رفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعاً العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم، أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعاً.

وفي الفصل الأول، تمّت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي على زيادة أكبر بكثير بلغت 2 في المائة، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1.1 في المائة، مدعوماً باستهلاك أقوى من المتوقع.

وجاء في بيان وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي «يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات».