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رينو تسجل أعلى هامش ربح تشغيلي على الإطلاق بالنصف الأول

27
JULY
2023
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أعلنت شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو الخميس تحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة 7.6 بالمئة للنصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق ويقترب بالفعل من هدفها لعام 2025 بفضل ارتفاع أسعار سياراتها الجديدة وخفض التكاليف.

وعادت الشركة أيضا إلى تسجيل صافي ربح في الأشهر الستة الأولى من العام حتى يونيو محققة صافي دخل قدره 2.12 مليار يورو (2.35 مليار دولار) بعد أن تكبدت خسارة بلغت 1.68 مليار في النصف الأول من عام 2022. وجاءت الخسارة نتيجة إغلاق عملياتها الروسية في أعقاب أزمة أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لوكا دو ميو في بيان "هذه النتائج هي ثمار جهودنا المستمرة في خفض التكاليف على مدى السنوات الثلاث الماضية وتركيز استراتيجيتنا على القيمة بالإضافة إلى أولى الفوائد التي تحققت من تقديم منتجات ذات قدرة أكبر على المنافسة".

وكان أعلى هامش لشركة رينو هو سبعة بالمئة وسجلته في النصف الثاني من عام 2017. وتهدف إلى تحقيق هامش نسبته ثمانية بالمئة بحلول 2025 وعشرة بالمئة بحلول 2030.

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