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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

27
JULY
2023
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم (الخميس)، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، في حين يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان، من شركة «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلباً بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتاً إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات المقبلة.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، أمس (الأربعاء)، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر (أيلول)، بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة، ليبدأ بعدها في اتباع نهج «يتوقف على البيانات».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.04 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1264.64 دولار.

الشرق الأوسط
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