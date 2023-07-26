الاتحاد الأوروبي يقدم 1.5 مليار يورو لأوكرانيا لمساعدتها في إصلاح البنية التحتية

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة: إن الاتحاد الأوروبي دفع اليوم الثلاثاء 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار) لأوكرانيا «للمساعدة في استمرار عمل الدولة وإصلاح البنية التحتية».

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعد هذا المبلغ جزءاً من برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 18 مليار يورو خلال عام 2023.

وأضافت فون دير لاين أنها تدين بشدة الهجمات الروسية على البنية التحتية لتخزين وتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت: «طالما تستمر روسيا في حربها العنيفة، سوف نستمر في دعم أوكرانيا»، مضيفة: «سوف يتم تقديم المزيد في المستقبل».