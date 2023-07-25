النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية

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انخفضت أسعار النفط اليوم (الأربعاء)، متراجعة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر في اليوم السابق، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية؛ لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر، وفقاً لوكالة «رويترز».

نزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 83.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضاً 28 سنتاً أو 0.4 في المائة.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس «إن إس تريدينغ»، وهي وحدة تابعة لـ«نيسان سيكيوريتيز»: «زيادة مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي تسببت في بعض عمليات البيع»، مضيفاً أن المستثمرين عمدوا أيضاً إلى ترتيب مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو (تموز)، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس (الثلاثاء). وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعاً قدره 2.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن المخزونات اليوم.

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أمس أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية 4 مرات متتالية، مع توقعات تقلص إمدادات الخام بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها للإنتاج.

في غضون ذلك، تعهد القادة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بتعزيز دعم السياسة الاقتصادية.