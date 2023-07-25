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الذهب يرتفع بسبب ضعف الدولار والأنظار تتجه للفيدرالي

25
JULY
2023
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعا لأسعار الفائدة متوقعا إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس "بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن (الذهب) سيبقى فوق 1950 دولارا وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1960 و1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر".

وسينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

تغير الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1961.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.52 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين واحدا بالمئة تقريبا إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1290.63 دولار للأونصة.

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