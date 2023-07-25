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تسارع انكماش التصنيع الياباني في يوليو

25
JULY
2023
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ارتفعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو (تموز) الحالي بعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.4 نقطة مقابل 49.8 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع تراجعاً جديداً خلال الشهر الحالي، مع تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة لأقل مستوياته منذ 4 شهور.

وفي دليل إضافي على تراجع ضغوط التكلفة تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى أقل مستوياته منذ فبراير (شباط) 2021 رغم اتجاه شركات التصنيع لتمرير جزء أكبر من ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى العملاء لأول مرة منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه أشار تقرير جيبون بنك إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان من 54 نقطة في الشهر الماضي إلى 53.9 نقطة خلال الشهر الحالي.

وانخفض الين على الفور إلى 141.5 أمام الدولار، وسجل 157.28 أمام اليورو، وهو غير بعيد عن أدنى مستوياته في 15 عاماً أمام اليورو عندما بلغ 158.04.

وتتوجه الأنظار إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي يعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة.

وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الأسواق في «بي إن واي ميلون»، وفق «رويترز»: «يبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك».

الشرق الأوسط
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