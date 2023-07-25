النفط يتخطى 81 دولاراً... والأنظار على البنوك المركزية

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، وتخطت 81 دولاراً للبرميل، بفعل قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما تتجه الأنظار إلى اجتماعات البنوك المركزية المقررة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.88 في المائة إلى 81.56 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.22 في المائة إلى 78.02 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5 في المائة و2.2 في المائة على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة «أوبك بلس». في الوقت الذي تصاعد فيه القتال الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وتتجه الأنظار إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، على أن يتبعها البنك الأوروبي المركزي في اليوم التالي ويعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة.

وتترقب أطراف السوق أن تطبِّق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سيُنعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويوم السبت الماضي، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناءً على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وجدد التأكيد أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحاً في النصف الثاني من هذا العام. وقال خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، إن مراجعة توقعات الطلب «تعتمد إلى حد بعيد على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين».

وفيما يتعلق بالإمدادات، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الجمعة، إن تحركات «أوبك بلس» لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفاً أن المجموعة متأهبة لاتخاذ المزيد من الخطوات عند الضرورة.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار رفع الفائدة ربع نقطة مئوية من جانب البنكين المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصباً على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بخصوص رفع الفائدة مستقبلاً.