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النفط يرتفع وسط شح الإمدادات وتعهد الصين بدعم اقتصادها

25
JULY
2023
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 82.81 دولار للبرميل في الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً إلى 78.85 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين في المائة في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+».

وفي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد «كوفيد - 19»، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعاً في يوليو (تموز)، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور «كوفيد - 19».

وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو (تموز)، متأثراً بتراجع نمو قطاع الخدمات.

وتصدر في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء) بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأميركية. وقدر أربعة محللين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو (تموز).

الشرق الأوسط
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