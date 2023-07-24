بوتين يؤكد.. موسكو ستعوض صادرات الحبوب الأوكرانية لإفريقيا

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنّ موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى إفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير هذه الحبوب.

وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر"، كتب بوتين "أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصا أننا نتوقع مجددا محصولا قياسيا هذا العام".

ومن المقرر أن تُفتتح القمة الروسية الإفريقية الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وأضاف بوتين "رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا (...) سيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في إفريقيا".

وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها خصوصا لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وأعربت روسيا الجمعة عن تفهّمها "قلق" الدول الإفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة مواصلة تصدير هذه المواد الأساسية الى الدول التي تحتاج إليها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحافي "نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيؤخذ في الاعتبار".

وشدد على أن الدول المحتاجة "ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا-إفريقيا"، مشيرا الى العمل على تحديد "مسارات" لتسليم هذه المواد.