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الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية كبرى

24
JULY
2023
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استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو تموز.

وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو، مما حد من ارتفاع الذهب، إذ أن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضا هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الاتحادي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن التحركات في المستقبل.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

التغير في الأسعار

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأونصة بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.6 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 960.78 دولار والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولار.

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