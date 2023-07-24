living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة غلاء في اليابان تصل ذروتها أكتوبر المقبل

24
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت شركة أبحاث ائتمانية في اليابان، أن تشهد اليابان موجة غلاء قد تصل ذروتها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار 35 ألف منتج غذائي بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت شركة «تيكوكو داتا بانك ليمتد»، إنه من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات بحلول شهر أكتوبر المقبل، حيث سيقوم تجار التجزئة بتحميل المستهلكين التكاليف المرتفعة لحماية أرباحهم.

أضافت في تقريرها، أن إجمالي عدد المنتجات الغذائية والمشروبات، بما في ذلك الارتفاعات في الشهور المقبلة، يفوق إجمالي عدد المنتجات عام 2022 والبالغ 25 ألفاً و768، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأضافت أن الأعباء على الأسر قلصت القدرة الشرائية، مما يجعل من غير المرجح على نحو متزايد أن تواصل الشركات رفع الأسعار بمثل هذه الوتيرة السريعة حيث إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطلب.

وأشارت الشركة إلى الزيادات في أسعار الكهرباء وتكاليف العمالة، وضعف الين الياباني الذي يؤدي لزيادة الواردات، كعوامل من شأنها أن تسفر عن المزيد في زيادة الأسعار.

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه من المهم جعل الاستثمارات في الموارد البشرية مستدامة، وجعل نمو الرواتب هيكلياً في إطار الهيكلة الاقتصادية في البلاد.

وقال كيشيدا في مؤتمر بطوكيو، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه من المؤكد أن العلامات على أن الاقتصاد الياباني القوي بدأت تظهر مثلما يُرى في الاستثمار التجاري وأسعار الأسهم وزيادة الأجور. وأعرب عن رغبته في الحفاظ على علاقة بناء ومستقرة مع الصين من خلال الحوار.

يُشار إلى أن هناك خلافات بين طوكيو وبكين بشأن جزر متنازع عليها تقع في بحر الصين الشرقي ويطلق عليها «سينكاكو» في اليابان، وفي الصين «ودياويو».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   