«شيفرون» الأميركية تكشف عن أرباح فصلية تتجاوز التوقعات

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تجاوزت أرباح شركة النفط الأميركية «شيفرون»، تقديرات وول ستريت في الربع الثاني، بعدما ارتفع إنتاجها النفطي في حوض بيرميان إلى مستوى قياسي.

وأشار الرئيس التنفيذي مايكل ويرث أيضاً إلى أن شركة النفط الأميركية الثانية لا تزال مفتوحة لمزيد من عمليات الاستحواذ وزيادة توزيعات المساهمين هذا العام.

في معاينة نادرة لنتائجها التي تزامنت مع التقاعد المعلن لمديرها المالي، كشفت «شيفرون» يوم الأحد عن صافي ربح قدره 6 مليارات دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، على أن يتم الكشف عن النتائج الكاملة يوم الجمعة.

لكن، رغم أن الأرباح المعدلة البالغة 3.08 دولار للسهم جاءت أعلى من مجموع توقعات وول ستريت والبالغة 2.97 دولاراً للسهم، فإنَّ صافي الدخل انخفض إلى 6 مليارات دولار من 11.62 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيان الشركة.

وتعدُّ هذه رابع أرباح فصلية منخفضة على التوالي، وهي تعادل تقريباً نصف مستواها قبل عام، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشارت الشركة إلى وصول إنتاجها من منطقة حوض بيرميان في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الربع الثاني بعد زيادته بنسبة 11في المائة سنوياً. وتتوقع الشركة إتمام صفقة استحواذها على شركة «بي دي سي إنيرجي» الشهر المقبل.

وقال ويرث في مقابلة نقلتها «رويترز»: «لقد خففت بيئة الأسعار الكلية قليلاً مقابل الربع الأول... لا يزال ربعاً قوياً».

أضاف: «كانت لدينا مستويات عالية من الأداء التشغيلي (و) القليل جداً من التوقف غير المخطط له عبر محفظتنا».

وبلغ إنتاج «شيفرون» من النفط والغاز في حوض بيرميان، وهو أكبر حقل صخري أميركي، 772 ألف برميل يومياً. وقال ويرث إن الحجم كان «أعلى ربع شهدناه على الإطلاق في العصر البرمي و10 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي».

وأضاف أن مشروع توسعة الشركة في كازاخستان «لا يزال في الموعد المحدد وفق الميزانية المرصودة له».

وأشار ويرث إلى أن الشركة لا تزال منفتحة على صفقات الاندماج والاستحواذ وزيادة توزيعات المساهمين.

وقال: «لدينا القدرة على القيام بالأمرين معاً... لا يتعين علينا مقايضة أحدهما بالآخر».

وكانت الشركة وافقت في وقت سابق من هذا العام على الحصول على «بي سي للطاقة» مقابل 7.6 مليار دولار نقداً والديون المكتسبة. ومن المقرر أن تغلق الصفقة الشهر المقبل.

وقال ويرث: «سنزيد إنتاجنا إلى حوالي 400 ألف برميل يومياً في حوض دي جي، وهو ما يقرب من ضعف ما هو عليه اليوم، عندما يتم إغلاق الصفقة».