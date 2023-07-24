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«تسلا» تتفوق على الشركات الالمانية مجتمعة في سوق السيارات الكهربائية

24
JULY
2023
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رغم إعلان شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى، خلال السنوات الماضية، عن خطط طَموح للتحول إلى السيارات الكهربائية، وتحدي سيطرة شركة «تسلا» الأميركية على السوق العالمية، نجحت الشركة الأميركية في تعزيز سيطرتها على السوق.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الاثنين، أن «تسلا» باعت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 889015 سيارة، وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات «فولكس فاجن» و«بي.إم.دبليو» و«مرسيدس بنز جروب» و«بورشه» من السيارات الكهربائية مجتمعة.

وأضافت «بلومبرغ» أن الشركات الألمانية تواجه مشكلات في مجالات عدة، مثل برمجيات السيارات الكهربائية، مما أدى إلى تعطيل طرح طُرز رئيسية، وتراجع المبيعات في الصين؛ وهي أكبر سوق عالمية للشركات الألمانية، في حين حققت «تسلا»، ومُنافِستها الصينية «بي.واي.دي» مكاسب قوية، خلال العام الحالي، بهذه السوق.

في الوقت نفسه، تفوقت «تسلا» على الشركات الألمانية في السوق المحلية، حيث احتلت المركز الأول في السوق الألمانية من حيث المبيعات، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن المنتظر أن تعلن شركات «بورشه» الألمانية للسيارات الفارهة نتائج الربع الثاني من العام الحالي، يوم الأربعاء المقبل، ثم تعلن «مرسيدس بنز» و«فولكس فاغن» نتائجهما يوم الخميس.

وقالت «بلومبرج» إنه في حين تُواصل «تسلا» السعي لزيادة مبيعاتها، من خلال خفض الأسعار، فإنها تزيد الضغط على الشركات العريقة التي تكافح للحفاظ على مكانتها بالسوق. وزادت مبيعات «تسلا» من السيارات الكهربائية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 30 نقطة مئوية عن مبيعات «فولكس فاغن» من هذه السيارات، لتعزز تفوقها في السوق.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الشركات الألمانية محادثات صعبة مع النقابات العمالية بشأن إعادة تجهيز المصانع التي تنتج السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي لإنتاج سيارات كهربائية، تعتزم «تسلا» توسيع مصنعها في ألمانيا، وتستعدُّ لإقامة مصنع جديد في المكسيك.

وقال ماتياس شميدت، محلل أسواق السيارات الألماني، إن «تسلا» تسبق الشركات الألمانية في كل الأسواق الرئيسية بمسافة طويلة، مضيفاً «الشركات الألمانية تعاني ضغوطاً من أجل زيادة حجم إنتاجها للوصول إلى حجم الإنتاج الاقتصادي المطلوب لجعل السيارات الكهربائية مربحة».

الشرق الأوسط
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