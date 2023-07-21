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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

21
JULY
2023
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استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، الجمعة، مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

وتلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.82 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 958.40 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1281.61 دولار للأونصة.

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