أسعار القمح تواصل الارتفاع

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تواصل أسعار القمح الارتفاع، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت روسيا توقف اتفاق الحبوب بسبب رفض الغرب تنفيذ التزاماته في إطار الاتفاق، الذي يشمل تصدير حبوب ومنتجات زراعية أوكرانية.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.27% إلى 740.25 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اعتبارا من اليوم الخميس سينظر إلى كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود على أنها وسائل محتملة لنقل حمولات عسكرية.