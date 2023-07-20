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النفط يتجاوز 80 دولاراً مع تراجع مخاوف الفائدة

20
JULY
2023
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تجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل خلال تعاملات جلسة الأربعاء، مدعوماً بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتوقف قريباً عن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 0.65 في المائة إلى 80.14 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.52 في المائة إلى 76.06 دولار للبرميل.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء بوضع سياسات «لاستعادة وتوسيع نطاق» الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأظهر تقرير صدر الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو (حزيران)، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، أمس الثلاثاء، إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل «ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال».

على جانب العرض، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام بنحو 0.7 مليون برميل، بأقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 457.4 مليون برميل.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشياً مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب).

الشرق الأوسط
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