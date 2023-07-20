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الذهب عند أعلى مستوى خلال شهرين

20
JULY
2023
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع بفضل ضعف الدولار والمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يوقف قريباً دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1987.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو (أيار). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1988.80 دولار.

وقال بادن مور، رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني: «من المحتمل أن نصل إلى نهاية رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الاتحادية (يوم 26 يوليو/تموز)».

وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مقترباً من أدنى مستوى في أكثر من عام، ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25 - 5.5 في المائة في عام 2023، وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 25.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 973.81 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1305.54 دولار.

الشرق الأوسط
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