بورصة طوكيو ترتفع مع تمسك المركزي بسياسته النقدية

A + A -

صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في أسبوعين الأربعاء، مدفوعا بصعود في وول ستريت وتعليقات من محافظ البنك المركزي الياباني تشير إلى ميل للتيسير النقدي.

وصعد نيكي في آخر نصف ساعة من جلسة التداول لينهي اليوم على زيادة 1.24 بالمئة إلى 32896.03 نقطة وهو أعلى مستوى وصل إليه في الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 2278.97 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الليلة الماضية بأكثر من واحد بالمئة في سابع جلسة مكاسب على التوالي وسط نتائج أعمال مالية قوية للبنوك وتفاؤل بأن الاقتصاد في طريقه للوصول لبر الأمان.

وفي تلك الأثناء أشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا إلى تمسكه بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الراهن، وقال إن هناك بعض المساحة المتاحة لتحقيق نسبة التضخم المستهدفة للبنك والبالغة اثنين بالمئة بشكل مستقر ومستدام.

تعافى نيكي على مدى الأسبوع المنصرم بعد تراجع حاد عن أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما سجله في الثالث من يوليو تموز عند 33753.33 نقطة. وزاد المؤشر 27 بالمئة منذ منتصف مارس آذار ليصل لتلك النقطة.

واليوم، ارتفعت أسهم 218 شركة مدرجة على نيكي من أصل 225 وتراجعت أسهم سبع شركات.

وسجل سهم نيسان موتور أفضل أداء، إذ صعد 7.68 بالمئة.