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الذهب ينخفض بفعل ارتفاع الدولار

19
JULY
2023
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تراجع الذهب اليوم (الأربعاء) بعدما وصل لأعلى مستوى في شهر ونصف شهر في الجلسة الماضية، متأثراً بارتفاع طفيف للدولار، رغم توقعات المستثمرين أن تقنع القراءات الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بوقف دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1976.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 24 مايو (أيار) عند 1984.19 دولار، الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1980 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعدما سجل أدنى مستوياته في أكثر من عام، الثلاثاء، ما يجعل الذهب أعلى سعراً للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية زيادة أقل من المتوقع الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت 0.2 في المائة، بالمقارنة مع توقعات خبراء الاقتصاد، بارتفاعها 0.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال ياب جون رونغ، محلل استراتيجيات الأسواق لدى «آي جي» إنه في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو (تموز)، فإن البنك «من المتوقع أن يحافظ على نبرته المتشددة، وهو ما قد يمثل تحدياً أمام الاتجاه الصعودي للذهب».

وحسب 106 خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 يوليو إلى نطاق 5.25- 5.50 في المائة، قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 982.22 دولار للأوقية.

وخسر البلاديوم نحو واحد في المائة، مسجلاً 1306.97 دولار، بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 يونيو (حزيران) عند 1325 دولاراً الثلاثاء.

الشرق الأوسط
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