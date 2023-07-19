التضخم البريطاني ينخفض بأكثر من المتوقع إلى 7.9 %

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انخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة، خلال يونيو (حزيران)، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا قبل قراره بشأن أسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية»، يوم الأربعاء، إن التضخم السنوي انخفض إلى هذا المستوى من 8.7 في المائة، خلال مايو (أيار)، وكان أقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 8.2 في المائة، والذين استطلعت «رويترز» آراءهم، مُنهياً فترة 4 أشهر من نمو الأسعار متجاوزاً التوقعات.

كما كان يتماشى مع توقعات «بنك إنجلترا» بنسبة 7.9 في المائة، خلال مايو.

كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، إلى 6.9 في المائة، من أعلى مستوى في 31 عاماً عند 7.1 في المائة، خلال الشهر السابق. وتوقَّع المحللون أن يكون دون تغيير.

وتراجع تضخم الخدمات إلى 7.2 في المائة، من أعلى مستوى له في 31 عاماً عند 7.4 في المائة، خلال مايو.

ويراقب صانعو السياسات التضخم الأساسي وتضخم الخدمات عن كثب؛ لرصد ضغوط الأسعار الأساسية والمحلية، واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.