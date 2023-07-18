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ارتفاع الروبل الروسي في بورصة موسكو

18
JULY
2023
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ارتفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية، اليوم الخميس، وصعد مقابل الدولار واليوان بأكثر من 1%، وعوضت بذلك العملة الروسية بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.

وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.1 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.77 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 57 كوبيكا إلى 100.36 روبل، كذلك انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 18 كوبيكا إلى 100.36 روبل.

وترافق ارتفاع العملة الروسية مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، حيث صعد الخام العالمي مزيج "برنت" فوق مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عام.

RIA Novosti
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