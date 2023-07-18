living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تراجع قياسي لثروة البريطانيين بسبب معدلات الفائدة

18
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض «قياسي» في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم وفق دراسة نُشرت الاثنين.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة «كوفيد» إلى «تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ2,1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي» وفق الدراسة التي أجراها مركز ريزولوشن للأبحاث.

وذكر المركز أن بريطانيا استفادت من «طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة»، بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية «من 300 في المائة من الدخل الوطني في الثمانينات إلى 840 في المائة أو 17500 مليار في 2021».

وقال المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر: «أدى رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتسبب في تراجع أسعار المساكن، وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات».

وتراجع أسعار السندات الحكومية خفّض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد، وهي «عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا»؛ كما تقول الدراسة التي أُجريت بالشراكة مع «Abrdn Financial Fairness Trust».

والنتيجة أنه لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650 في المائة من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023، وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفقاً للدراسة.

في مواجهة تضخم استقر في مايو (أيار) عند 8,7 في المائة على مدار عام واحد، ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى 5 في المائة، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6,5 في المائة في مارس (آذار).

هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من «التفاوت بين الأجيال» الذي زاد على مدى السنوات الأربعين الماضية، بحيث استفادت الأجيال الأكبر سناً من الطفرة العقارية، بينما وجد الأصغر سناً أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.

يُسهم استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني؛ لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضع سنوات فقط.

على العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، وفق الدراسة.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   