لماذا ينبغي الاستثمار في سخالين الروسية؟

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تعد جزيرة سخالين في الشرق الأقصى الروسي من المناطق الاستثمارية الواعدة، حيث تحتوي على ثروات طبيعية ضخمة وتقدم السلطات فيها تسهيلات للمستثمرين، كما تتمتع ببنية تحتية متميزة.

وفي ما يلي جوانب من إيجابيات الاستثمار في سخالين:

- تعتبر مقاطعة سخالين الروسية ركيزة أساسية في اقتصاد الشرق الأقصى الروسي.

- تعد مقاطعة سخالين واحدة من أكثر المناطق الروسية جذبا للاستثمارات.

- من أولويات منطقة سخالين توفير أفضل الظروف المناسبة للاستثمار.

- نجحت سخالين على مدى 9 سنوات في تطوير المناطق الخاصة للتنمية المطردة (TOR) وميناء فلاديفوستوك الحر (FPV).

- حكومة سخالين منفتحة على الحوار مع رجال الأعمال وعلى استعداد لتقديم الدعم الشامل لتنفيذ مبادرات الاستثمار.

- تتمتع سخالين باستقرار اقتصادي عال وظروف مواتية لممارسة الأعمال الحرة، بفضل موقعها الاستراتيجي.

- احتلت سخالين المركز الرابع في قائمة التصنيف الوطني للمناخ الاستثماري بين الأقاليم الروسية.

- لدى سخالين خطوط ملاحية في أكثر من 5 مدن وبنية تحتية متطورة وواسعة النطاق للنقل الجوي والبحري.

- بفضل النمو النشط للمشاريع البحرية في سخالين، تطورت البنية التحتية للنفط والغاز، لذلك لا حاجة إلى البناء من الصفر، فالقدرات الداعمة متوفرة.

- سخالين تمثل منطقة محورية في إعادة توجيه سوق الطاقة نحو دول آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يحدث الآن في ظل تحوّل وجهات الاقتصاد الروسي.

- تتوفر في سخالين "منطقة التنمية المطردة" و"ميناء فلاديفوستوك الحر"، وفرص ومزايا تنافسية تجذب الاستثمارات طويلة الأمد.

- تقدم سخالين مزايا قانونية ولوجستية بفضل قاعدتها التنظيمية القانونية كونها منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويوفر الإقليم الظروف الملائمة لممارسة أعمال حرة مستقرة وناجحة كما تتضمن المزايا الرئيسة التسهيلات الضريبية والتشريعات المواتية لممارسة الأعمال الحرة.

أرقام عن اقتصاد مقاطعة سخالين

شهد نشاط مقاطعة سخالين في مجال الاستثمار زيادة كبيرة في السنوات الثلاث المنصرمة ما يعد مؤشرا على تنوع مجالات التنمية الاقتصادية.

وللسنة الثالثة على التوالي يرتفع مستوى جودة البنية التحتية.

- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة العام الماضي 1342.7 مليار روبل.

- بلغ حجم الاستثمارات في رأس المال الثابت لسخالين في الربع الأول من 2023 مستوى 35579.7 مليون روبل.

- تحتل المقاطعة المركز الرابع في قائمة كيانات مناخ الاستثمار في روسيا

- 99% من أراضي المقاطعة تغطيها شبكة G4.

- 50% من العاملين حاصلين على شهدات في التعليم العالي.

- يبلغ عدد سكان المقاطعة 466009 شخصا.

أبرز مشاريع سخالين

ينفذ في مقاطعة سخالين اليوم 150 مشروعا استثماريا تشمل قطاعات واسعة في مختلف المجالات بدءا من السياحة وتربية الأسماك وصولا إلى تكرير النفط، فضلا عن الخدمات اللوجستية والزراعة والبناء والرعاية الصحية.

1. قطاع النفط والغاز:

يحتل قطاع النفط والغاز الموقع المركزي في هيكلية الإنتاج الصناعي في مقاطعة سخالين. تنتج المنطقة 29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و12.5 مليون طن من النفط في السنة.

1.1 تشييد مصفاة لتكرير البترول:

الطاقة الإجمالية 4 ملايين طن في السنة، بإنتاج كيروسين الطيران والبنزين ووقود الديزل ووقود السفن. من المتوقع تصدير 90% على الأقل، من منتجات المصفاة إلى دول آسيا والمحيط الهادي.

2. الخدمات اللوجستية

- مركز لوجستي دولي:

يتم تشييد مركز لوجستي دولي ومن المخطط الانتهاء من بنائه بحلول العام 2025، وسيقع في تقاطع الطرق الرئيسة الحالية والمستقبلية في الجزيرة، ليربط بين طرق السكك الحديدية والبحرية والبرية والبنية التحتية الجوية للجزيرة.