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روسيا تضع يدها على أسهم لشركتي دانون وكارلسبرغ

17
JULY
2023
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وضعت روسيا يدها مؤقتاً على أسهم تعود إلى شركتي «دانون» الفرنسية و«كارلسبرغ» الدنماركية، حسب مرسوم نُشر الأحد.

وجاء في المرسوم الذي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين أنّ الدولة الروسية ستدير «مؤقتاً» الأسهم التي تعود إلى شركتي «دانون روسيا» و«بلتيكا» المملوكة لكارلسبرغ.

وأعلنت شركة دانون في بيان أنها تنظر في الأمر وتستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بصفتها مساهماً في «دانون»

و«بلتيكا» (شركة رائدة للجعة في روسيا تستحوذ على نحو 30 في المائة من حصة السوق).

وكانت كارلسبرغ أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها ستبيع كل أنشطتها في روسيا حيث توظّف 8400 شخص.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت الشركة إنّها عثرت على مشترٍ لهذه الأنشطة، لم تسمّه، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانها انسحابها من السوق الروسية بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقالت كارلسبرغ في بيان: «بعد صدور المرسوم الرئاسي، أصبحت آفاق عملية البيع هذه الآن ضبابية إلى حدٍ كبير».

أضافت: «لم تتلق مجموعة كارلسبرغ أي معلومات رسمية من السلطات الروسية بخصوص المرسوم الرئاسي أو العواقب المترتبة على شركة بلتيكا لصناعة الجعة».

أما بالنسبة إلى «دانون»، فهي من آخر الشركات العالمية التي بقيت في روسيا منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا مطلع 2022.

وأعلنت «دانون» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها تخطط للانسحاب من معظم أعمالها في روسيا.

وقالت الشركة إنّها ستتخلّى عن أعمالها في مجال منتجات الألبان والنباتات وتحتفظ فقط بقسم تغذية الرضّع.

وانسحب عدد كبير من الشركات الغربية من روسيا منذ 24 من فبراير (شباط) 2022 حين شنّ الجيش الروسي عمليته في أوكرانيا.

الشرق الأوسط
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