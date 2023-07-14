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الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ أبريل

14
JULY
2023
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تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل، بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج. وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0504 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس.

كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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