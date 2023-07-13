سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات

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حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ9200 ليرة للدولار.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ9000 ليرة للدولار الواحد، و9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.