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كفة الميزان التجاري تصب لصالح روسيا في تجارتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم

13
JULY
2023
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أظهرت بيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين، كذلك أشارت البيانات إلى زيادة في حجم الصادرات الروسية إلى السوق الصينية.

وبحسب البيانات الصينية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40.6% إلى 114.547 مليار دولار.

وصدرت الصين بضائع بقيمة 52.284 مليار دولار إلى روسيا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 78.1% عن الفترة نفسها من العام 2022، في حين زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 19.4% لتصل إلى 62.263 مليار دولار.

وتدل البيانات أن كفة الميزان التجاري تصب لصالح روسيا بقيمة 9.979 مليار دولار، إذ أن صادرات روسيا إلى السوق الصينية أعلى مما تستورده من الصين.

وفي شهر يونيو 2023 وحده بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 20.831 مليار دولار، وصدرت روسيا بضائع بقيمة 11.280 مليار دولار إلى الصين، فيما صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 9.551 مليار دولار.

RIA Novosti
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