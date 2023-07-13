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التضخم الأميركي يرفع أسعار النفط فوق 80 دولاراً و«المخزونات» تقلص مكاسبه

13
JULY
2023
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تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مايو (أيار) الماضي، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم في طريقها إلى الانتهاء، لكن ارتفاع المخزونات الأميركية أكثر من التوقعات كبحت الصعود.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بشكل طفيف في يونيو (حزيران) مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكنها ترجح أيضا أن دورة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بلغت ذروتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 80.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:09 بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 80.50 دولار للبرميل في وقت مبكر. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 0.5 في المائة، بعدما بلغت 76.08 دولار.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في أغسطس (آب) بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وقلصت أسعار النفط مكاسبها بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذي أكد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وأوضح التقرير أن مخزونات الخام الأميركية زادت 5.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو (تموز) إلى 458.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بزيادة 500 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 599 ألف برميل يومياً. بينما مخزونات البنزين لم تتغير تقريباً، حيث انخفضت بمقدار ثلاثة آلاف برميل فقط في الأسبوع إلى 219.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 700 ألف مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 4.8 مليون برميل في الأسبوع إلى 118.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 300 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وإن تدفقات مصافي النفط الخام ارتفعت 629 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 16.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2022، كما ارتفعت معدلات استخدام المصافي 2.6 نقطة مئوية في الأسبوع.

الشرق الأوسط
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