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"نقطة في بحر".. خسائر شركات التأمين الفرنسية من أعمال الشغب

12
JULY
2023
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قدر اتحاد شركات التأمين الفرنسية France Assureurs خسائر شركات التأمين في البلاد بعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل مراهق على يد شرطي، بمئات الملايين.

وقال اتحاد شركات التأمين الفرنسية إن أعمال الشغب كلفت شركات التأمين قرابة 650 مليون يورو.

وبحسب بيان صدر عن الاتحاد فإن أكثر من نصف المبلغ (55%) هي ممتلكات تابعة لقطاع الأعمال أما الباقي فهي ممتلكات تابعة للسلطات المحلية.

واندلعت أعمال شغب في عدة مدن فرنسية بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما الثلاثاء الماضي بعد أن أطلق ضباط فرنسي النار عليه، وأفاد مسؤولون أمنيون بأن المراهق رفض الامتثال لمطالب الشرطة لذلك تم إطلاق النار عليه.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن متظاهرين أضرموا النار في أكثر من 12 ألف سيارة، ونحو 500 مكتب رئيس بلدية، كما تحدثت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن أعمال نهب لأكثر من ألف منفذ بيع ونحو 370 مصرفا و200 سوبر ماركت و 436 محل لبيع التبغ.

روسيا اليوم
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