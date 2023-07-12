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تحذيرات في مصر بعد وصول الزيادة السكانية لأرقام غير مسبوقة

12
JULY
2023
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حذرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر من التحديات الكبرى التي تواجه البلاد بسبب الزيادة السكانية المتسارعة.

وأضافت أنه من أكبر التحديات التي تواجهها مصر الزيادة السكانية المتسارعة، حيث بلغ تعداد سكان مصر الحالي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 105,161,967 نسمة.

وتابعت: تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2023 عن تأثير الزيادة السكانية، قائلا: "بتلوموني وتلوموا الحكومة.. انتوا بتتكلموا في زيادة 2 مليون.. طب في 10 سنين 20 مليون.. طب إحنا مواردنا زادت أولا علشان تكفي قبل الـ20 مليون.. طب لما ييجوا.. مش لهم طلبات في كل شيء.. أغذية ومدارس ومستشفيات ووظائف".

وقال عندما افتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة في ديسمبر 2022، إن النمو السكاني سيأكل الدولة.. "هل يرضي ربنا كنا من 100 سنة، حاجة والوضع الحالي حاجة تانية".

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم 11 يوليو بـ"اليوم العالمي للسكان"، وهو فعالية سنوية، الهدف منها تنمية الوعي بقضايا السكان.

روسيا اليوم
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