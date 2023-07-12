صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بـ 3% في السنوات الخمس المقبلة

A + A -

يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا يبلغ حوالي 3 بالمئة سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

والتوقعات الجديدة لمديرة الصندوق، هي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية البالغة حوالي 3.8 بالمئة، مما قد يزيد من الضغوط على تدفقات رأس المال.

وقالت جورجيفا في تصريحات خلال محاضرة عن الاقتصاد، إن الحكومات، لا سيما في الأسواق الناشئة، ستحتاج إلى تشديد السياسة المالية لإبقاء الديون تحت السيطرة ولكبح التضخم المرتفع.

وقالت إنهم سيواجهون، في الدول النامية، أيضا مزيدا من التشديد في الأوضاع المالية مع استمرار التضخم، موضحة "قد يكون هناك تأثير على تدفقات رأس المال".

يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 2.9 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاته يناير الماضي.