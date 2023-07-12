استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية

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استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية، وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات، مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 79.36 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً إلى 74.82 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 3 ملايين برميل، في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات معهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع النفط بنحو اثنين في المائة، مدعوماً بهبوط الدولار، وتوقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.

في الوقت نفسه، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، أن يتجاوز الطلبُ العرضَ بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2023، وبواقع 200 ألف في 2024.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية اليوم (الأربعاء)، بحثاً عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط.