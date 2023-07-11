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الإسترليني لأعلى مستوى منذ أبريل 2022 بعد بيانات الأجور

11
JULY
2023
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تراجع الدولار ليسجل أدنى مستوى في شهرين الثلاثاء، بعدما أشار مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها، في حين ارتفع الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا بعد نمو أكبر من المتوقع في الأجور ببريطانيا.

وقال عدة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاثنين إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.

وأدت التصريحات لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة.

وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأميركية محركا رئيسيا للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

وتركز الأسواق الآن على بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها غدا الأربعاء، والتي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأميركي في حربه على التضخم الجامح.

وارتفع الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهرا عند 1.2913 دولار بعدما سجل نمو الأجور في بريطانيا مستوى قياسيا جديدا مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا (المركزي) لاتخاذ مزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الين من بين أكبر الرابحين إذ صعد حوالي 0.6 بالمئة لينزل عن مستوى 141 ينا للدولار للمرة الأولى في حوالي شهر. وبلغ في أحدث معاملاته 140.455 ين للدولار.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1012 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6680 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6198 دولار.

وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية ليبلغ 7.2055 مقابل الدولار في أحدث التعاملات بعدما تعززت المعنويات بفضل تمديد دعم البنك المركزي الصيني للقطاع العقاري المتعثر.

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