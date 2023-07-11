ارتفاع أسعار النفط بعد إجراءات من الصين

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاض سجلته أمس الثلاثاء، متأثرة بتقييم المستثمرين للطلب المستقبلي على النفط بعد إعلان الصين عن بعض التدابير لدعم قطاع العقارات.

وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.48% إلى 73.34 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.40% إلى 78 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 1%، وسجل "برنت" عند التسوية 77.69 دولار للبرميل، والخام الأمريكي 72.99 دولار للبرميل.