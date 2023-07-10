living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانات التضخم في الصين تهبط باليوان والدولار يعوض خسائره

10
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفع الدولار، الاثنين، ليعوض بعض خسائره، التي تكبدها إثر صدور بيانات أظهرت أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت الجمعة نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي لتخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور، مما يشير إلى أن نقص العمالة لا يزال مستمرا في بعض قطاعات السوق.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه حوالي واحد بالمئة أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53 بالمئة إلى 142.98 ين، بعدما انخفض 1.3 بالمئة تقريبا مقابل العملة اليابانية الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.2850 دولار الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0953 الدولار.

وينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الأربعاء المقبل، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وأظهرت بيانات الاثنين انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو، وتسجيل التضخم أبطأ وتيرة منذ عام 2021، مما عزز الآمال في أن تتخذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي.

وأدت البيانات الضعيفة إلى انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.66655 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.45 بالمئة إلى 0.6181 دولار.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1 بالمئة إلى 7.2411 يوان للدولار، كما تراجع في التعاملات داخل الصين 0.2 بالمئة تقريبا إلى 7.2340 يوان للدولار.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   