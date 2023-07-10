بيانات التضخم في الصين تهبط باليوان والدولار يعوض خسائره

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ارتفع الدولار، الاثنين، ليعوض بعض خسائره، التي تكبدها إثر صدور بيانات أظهرت أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت الجمعة نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي لتخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرا.

لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور، مما يشير إلى أن نقص العمالة لا يزال مستمرا في بعض قطاعات السوق.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه حوالي واحد بالمئة أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53 بالمئة إلى 142.98 ين، بعدما انخفض 1.3 بالمئة تقريبا مقابل العملة اليابانية الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2809 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 1.2850 دولار الجمعة، بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0953 الدولار.

وينصب التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الأربعاء المقبل، وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي في يونيو.

وأظهرت بيانات الاثنين انخفاض أسعار المنتجين بالصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو، وتسجيل التضخم أبطأ وتيرة منذ عام 2021، مما عزز الآمال في أن تتخذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي.

وأدت البيانات الضعيفة إلى انخفاض الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.66655 دولار، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.45 بالمئة إلى 0.6181 دولار.

وهبط اليوان في التعاملات الخارجية نحو 0.1 بالمئة إلى 7.2411 يوان للدولار، كما تراجع في التعاملات داخل الصين 0.2 بالمئة تقريبا إلى 7.2340 يوان للدولار.