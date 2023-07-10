انخفاض أسعار النفط بعد تصريحات أمريكية

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انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام، بعد تصريحات أمريكية حذرت من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76% إلى 73.30 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.71% إلى 77.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وقالت إن "خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة ليس بعيدا عن الطاولة".