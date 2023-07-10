«ساما»: 10.8 % نمو قطاع شركات التمويل في السعودية خلال 2022

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أكدت بيانات أعلنها «المصرف المركزي السعودي (ساما)»، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال عام 2022.

ووفق تقرير «ساما» السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 في المائة، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 في المائة، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 3.3 في المائة.

وبيَّن التقرير ارتفاعاً في الأصول الإجمالية بنسبة 6.5 في المائة، لتصل إلى 57.02 مليار ريال، وارتفاعاً في المحفظة التمويلية الإجمالية بنسبة 10.8 في المائة، لتصل إلى 75.45 مليار ريال.

وشكَّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 في المائة، في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 في المائة، وقطاع الشركات 3 في المائة.