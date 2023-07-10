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«توتال» و«سوكار» تبدآن الإنتاج في حقل أبشيرون للغاز في أذربيجان

10
JULY
2023
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أعلنت شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار)، يوم الاثنين، بدء الإنتاج للمرحلة الأولى من حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في بحر قزوين.

ويقع الموقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) جنوب شرقي باكو، ويتميز بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً و12 ألف برميل من المكثفات يومياً، حسبما ذكرت شركة «توتال إنرجيز» في بيان، مضيفة أن الغاز من هذا الحقل سيتم بيعه في السوق المحلية الأذربيجانية.

وقالت «توتال» إن مشروع الغاز هو شراكة منتصفة (50 - 50) بين الشركتين وتديره شركة «جوكاب»، وهي شركة التشغيل المشتركة لشركة «أبشيرون بتروليوم».

الشرق الأوسط
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