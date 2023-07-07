قفزة في احتياطيات قطر الأجنبية

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قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، في شهر يونيو الماضي، بنسبة 14%، لتبلغ 240.742 مليار ريال، مقارنة بـ 211.176 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 28.536 مليار ريال، لتبلغ 182.406 مليار ريال.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ "الاحتياطيات الدولية الكلية".

وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 8.617 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2022 إلى 20.853 مليار ريال.

كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 51 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2022، ليبلغ مستوى 5.287 مليار ريال.

في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.204 مليار ريال، إلى مستوى 21.583 مليار ريال بنهاية يونيو هذا العام، مقارنة مع مايو من العام الماضي.