الأسواق تتراجع خوفاً من التشديد والتصعيد

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مع انحسار الإقبال على المخاطرة بفعل تنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي والمزيد من الرفع في أسعار الفائدة عالمياً غداة محضر الاحتياطي الفيدرالي، تراجعت غالبية الأسواق العالمية الخميس.

وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأربعاء، أظهر أن المصرف المركزي الأميركي اتفق على إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع يونيو (حزيران) الماضي لـ«كسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لمزيد من رفع الفائدة»، حتى مع توقع الأغلبية العظمى أنه سيحتاج في نهاية المطاف إلى مزيد من التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى بكين التي بدأت الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وفتحت وول ستريت على تراجع، إذ انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 318 نقطة أو 0.93 في المائة إلى 33973.15 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 41.96 نقطة أو 0.95 في المائة إلى 4404.12 نقطة،

في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 150.15 نقطة أو 1.09 في المائة إلى 13644.22 نقطة.

وفي أوروبا، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.81 في المائة بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينيتش، وذلك بقيادة خسائر مؤشر البناء والمواد الخام التي زادت على الواحد في المائة.

كما أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع متأثراً بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهم «سوسيونكست» إلى أدنى حد يومي بعد أن باع أكبر المساهمين فيها حصتهم بالكامل في شركة تصميم الرقائق سريعة النمو. ونزل نيكي 1.7 في المائة ليغلق عند 32773.02 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 27 يونيو بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له منذ السابع من يونيو.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 في المائة إلى 2277.08 نقطة. واستقر الذهب مع ترقب المستثمرين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية. وبحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينيتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1925.00 دولار. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال يب جونغ رونغ، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى «آي جي»، إن «المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.