يلين: فك الارتباط الصيني الأميركي «عملياً مستحيل»

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الجمعة)، إن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم «عملياً مستحيل»، وذلك في تصريحات أمام ممثلي شركات أميركية في الصين.

وبينما تسلط قيود بكين على الصادرات الضوء على الحاجة إلى سلاسل إمداد متنوعة، قالت يلين إن «فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي».

وتلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين الجمعة مسؤولين صينيين كباراً، بينهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتأتي زيارة يلين بينما يدعو سياسيون أميركيون إلى «فك الارتباط» بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في إطار رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في تجديد الاتصال مع بكين، بعد 3 سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب الأزمة الصحية. وستعقد يلين في أول رحلة لها إلى الصين منذ توليها منصبها في 2021، الجمعة، اجتماعاً مع رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤول خصوصاً عن القضايا الاقتصادية في بلاده.