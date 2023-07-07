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الدولار مستقر مع استمرار متانة الاقتصاد الأميركي

7
JULY
2023
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تحرك الدولار في نطاقات ضيقة اليوم الجمعة إذ يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا عن الوظائف الأميركية ويقيمون احتمال رفع «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة لفترة أطول في ظل توقعات النمو الاقتصادي.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف 225 ألف وظيفة في يونيو (حزيران).

يأتي التقرير الذي يحظى بمتابعة كبيرة في أعقاب البيانات الصادرة أمس الخميس التي أظهرت قفزة في عدد الوظائف في القطاع الخاص الشهر الماضي وزيادة متوسطة في عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تزايد الرهانات على أن «البنك المركزي» يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما أبقى الدولار مرتفعا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة.

ومقابل العملة الأميركية، تراجع اليورو 0.02 في المائة إلى 1.0890 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.6163 دولار معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.

وكان الجنيه الإسترليني أيضا منخفضا مقابل الدولار وسجل 1.2734 دولار في أحدث تعاملات. جاء ذلك رغم ارتفاعه أمس الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.2780 دولار، إذ تراهن الأسواق على أن «بنك إنجلترا» سيرفع أسعار الفائدة إلى 6.5 في المائة في وقت مبكر من العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة لرفعها إلى 6.25 في المائة.

وزاد مؤشر الدولار 0.03 في المائة إلى 103.12.

وسجل الين 144.06 للدولار في أحدث تعاملات ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.09 في المائة إلى 0.66315 دولار، لكن يبدو أنه سيتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين

الشرق الأوسط
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