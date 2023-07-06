تفاصيل اجتماع الفيدرالي الأميركي ترفع قيمة العملة الخضراء

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ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، بعدما عزز محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يونيو توقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية يوليو.

واتفق جميع مسؤولي البنك المركزي الأميركي تقريبا الشهر الماضي على الإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة وتوقع كثيرون أن صانعي السياسة سيضطرون في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر، وهو توقع أدى إلى زيادة عوائد سندات وزارة الخزانة الأميركية ومكاسب الدولار التي حققها في وقت سابق.

وقال جيفري روتش كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة (إل.بي.إل فاينانشال) إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو.

وأضاف أن تقرير الوظائف الذي سيصدر الجمعة سيجري تحليله لاقتفاء أثر وجود أي ضعف بسوق العمل.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، 0.26 بالمئة ليسجل 103.330.

وانخفض اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.0854 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى نحو 144.48 ين، لكنه ما يزال أقل من عتبة 145 ينا التي استدعت تدخل السلطات اليابانية في الخريف الماضي.

وقفز الدولار الأسبوع الماضي لفترة وجيزة إلى 145.07 ين للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وتحرك سعر صرف الدولار أمام الين إلى حد كبير بالتوازي مع حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات التي ارتفعت إلى 3.9375 بالمئة بعد صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي.

وهبط الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6658 دولار أميركي ليواصل الهبوط لخامس يوم.

وتعافى اليوان ليرتفع 0.37 بالمئة مسجلا 7.2611 دولار.