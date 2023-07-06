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الذهب يستقر فيما يترقب المستثمرون مسار الفائدة الأميركية

6
JULY
2023
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استقر الذهب، الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى بكين، الخميس.

وقال يب جونج رونج، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.

 
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