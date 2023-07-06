وزير الطاقة السعودي: بعض الأخبار التي أسمعها مثيرة للضحك

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أعرب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن استغرابه من بعض الأخبار التي تتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة، واصفا إياها بـ"المثيرة للضحك".

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، في منتدى "أوبك": "بعض الأخبار التي أسمعها مثيرة للضحك.. ويجب علينا أن نركز على راحتنا وأهدافنا"، وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين سمعت بعض الأقاويل المثيرة للضحك، ولكن يجب توضيح الأمور بشكل جيد ومباشر".

وتابع: "ما سبب ارتفاع سعر النفط بعد ادعاءات أمريكا بعدم وجود طلب على النفط، ونحن مستمرون في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة".

وهذا الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وتزامن ذلك مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.