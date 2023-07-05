التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 18 شهراً

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تباطأ التضخم في تركيا خلال يونيو (حزيران) مسجلا 38.2 % بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهراً، كما أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الأربعاء. وبمعدل شهري بلغ ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية، 3,9 %.

وكان التضخم قد تراجع في مايو (أيار) إلى ما دون 40 % للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول). لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في يوليو (تموز) متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23 % من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6 % في الأشهر الإثني عشر المنصرمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اعيد انتخابه في مايو، إنه يريد إعطاء مكافحة التضخم الأولوية.

وكان معدل التضخم قد تجاوز 85 % في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الأسعار واصلت ارتفاعها وإن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي في نهاية يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8.5 % إلى 15 % متخليا للمرة الأولى في سنتين عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تُتخذ بدفع من إردوغان، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.